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| | В Подмосковье женщина-бармен насмерть избила клиента

В Подмосковье женщина-бармен насмерть избила клиента

Сегодня, 13:14
В Подмосковье полиция задержала девушку-бармена, насмерть избившую посетителя-вора. Как сообщают представители следственного комитета по региону, девушка нанесла потерпевшему пять ударов по голове, после чего мужчина упал, ударился головой об пол и скончался на месте.

В Подмосковье женщина-бармен насмерть избила клиента

 

Ольга Врадий, представитель ГСУ СК России по региону, сообщила, что у нападавшей имеется незакрытая судимость двухлетней давности. В 2016 году обвиняемую осудили за нанесение тяжелых телесных повреждений и приговорили к трем годам условно.

Потерпевший, клиент бара, в котором работала женщина, также оказался рецидивистом. Мужчина неоднократно был арестован и осужден за кражу имущества.

На данный момент расследование продолжается. Известно, что 37-летняя жительница Коломны уже арестована и ей предъявлены обвинения. В скором времени суд вынесет вердикт и объявит избранную меру наказания. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы в колонии.
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