При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер

В ночь с 19 на 20 февраля в Каменске-Шахтинском случилось чрезвычайное происшествие. Загорелся частный дом на улице Героев Пионеров. Около 02:30 соседи заметили возгорание и сообщили об инциденте в экстренные службы. К моменту приезда пожарных огонь охватил площадь в почти 50 метров квадратных. В операции участвовали две пожарных машины и восемь спасателей. Спустя немногим более 10 минут после прибытия, пожарным удалось ликвидировать огонь. Под остатками строения спасатели обнаружили тело пенсионера. Погибшим оказался 68-летний владелец дома.
На данный момент выясняются причины возгорания. Подробности уточняются.