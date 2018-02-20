При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер

В ночь на 20 февраля в одном из частных домов Каменске-Шахтинска Ростовской области вспыхнул пожар. Огонь распространился на площадь в почти 50 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб под остатками строения обнаружили тело 68-летнего владельца дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧ по региону.

Виктория Озерова

В ночь с 19 на 20 февраля в Каменске-Шахтинском случилось чрезвычайное происшествие. Загорелся частный дом на улице Героев Пионеров. Около 02:30 соседи заметили возгорание и сообщили об инциденте в экстренные службы. К моменту приезда пожарных огонь охватил площадь в почти 50 метров квадратных. В операции участвовали две пожарных машины и восемь спасателей. Спустя немногим более 10 минут после прибытия, пожарным удалось ликвидировать огонь. Под остатками строения спасатели обнаружили тело пенсионера. Погибшим оказался 68-летний владелец дома.На данный момент выясняются причины возгорания. Подробности уточняются.