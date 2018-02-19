На Южном Урале уволен директор интерната, в котором воспитанники подвергались насилию

Прокуратура Челябинской области начала проверку одного из областных интернатов. Директор учреждения, где насиловали воспитанников, был уволен. Об этом СМИ рассказал источник в межведомственной комиссии.

Виктория Озерова

В СКР рассказали, что на Южном Урале арестовали 51-летнего жителя, причастного к насилию в одном из местных интернатов. Также отстранен от работы весь педагогический состав учреждения, четверо подозреваются в причастности к преступлениям против воспитанников. Прокуратура рассказала о грубых нарушениях в школе-интернате: на территорию учреждения мог попасть кто угодно, а воспитанники могли безконторольно покидать его. Источник СМИ в межведомственной комиссии проинформировал, что директор заведения уволен, а администрацию ожидают кадровые перестановки.О сексуальном насилии в интернате стало известно после жалоб семерых воспитанников. О противоправных действиях мальчики 10 – 14 лет рассказали опекунам.