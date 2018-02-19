Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | На Южном Урале уволен директор интерната, в котором воспитанники подвергались насилию

На Южном Урале уволен директор интерната, в котором воспитанники подвергались насилию

Вчера, 21:20
Прокуратура Челябинской области начала проверку одного из областных интернатов. Директор учреждения, где насиловали воспитанников, был уволен. Об этом СМИ рассказал источник в межведомственной комиссии.

На Южном Урале уволен директор интерната, в котором воспитанники подвергались насилию

 

В СКР рассказали, что на Южном Урале арестовали 51-летнего жителя, причастного к насилию в одном из местных интернатов. Также отстранен от работы весь педагогический состав учреждения, четверо подозреваются в причастности к преступлениям против воспитанников. Прокуратура рассказала о грубых нарушениях в школе-интернате: на территорию учреждения мог попасть кто угодно, а воспитанники могли безконторольно покидать его. Источник СМИ в межведомственной комиссии проинформировал, что директор заведения уволен, а администрацию ожидают кадровые перестановки.

О сексуальном насилии в интернате стало известно после жалоб семерых воспитанников. О противоправных действиях мальчики 10 – 14 лет рассказали опекунам.
Виктория Озерова
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