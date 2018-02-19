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| | В "Аэрофлоте" прокомментировали инцидент с помощником руководителя Якутии

В "Аэрофлоте" прокомментировали инцидент с помощником руководителя Якутии

Вчера, 18:05
«Аэрофлот» прокомментировал происшествие с помощником главы Якутии, который устроил дебош на борту самолета в Москве. В руководстве региона требуют проверить авиакомпанию.

В "Аэрофлоте" прокомментировали инцидент с помощником руководителя Якутии

 

По словам сотрудников «Аэрофлота», помощник руководителя Якутии Евгений Шигапов и его жена последними зашли в салон борта, неся с собой много ручной клади. Бортпроводник попросил у них показать посадочный талон, но чиновник грубо отказался это сделать, попутно высказывая свое мнение в отрицательной форме о правилах «Аэрофлота» и оскорбляя представителей компании. Они, вместо посадочных талонов, хотели показать служебные удостоверения.

Перевозчик сообщает, что рабочие аэропорта забыли передать Шигапову посадочные талоны. Чиновник заметил спустя время, что данные документы ему принесли с извинениями, но он возмущен, что стюардесса без оснований сняла с рейса Шигапова и его жену.
Никита Готский
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