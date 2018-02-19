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| | В Казани девочка погибла от рук отчима за обвинении в изнасиловании

В Казани девочка погибла от рук отчима за обвинении в изнасиловании

Вчера, 17:58
В Казани в отдел полиции поступило заявление от женщины, что муж зарезал ее дочь.

В Казани девочка погибла от рук отчима за обвинении в изнасиловании

 

16 летняя девочка жила на улице Петербургской в Казани вместе со своей матерью, младшим братом и отчимом. Накануне своей гибели девочка рассказала маме, что ее изнасиловал отчим. Мать заявлять в полицию не стала, а сообщила мужу, что бы тот собирал свои вещи и съезжал с их квартиры. Вечером женщина повезла своего малолетнего сына на спортивную секцию а дочь осталась дома на едине с отчимом. Спустя немного времени мужчина позвонил своей жене и признался , что убил девочку. Сам же скрылся с места преступления. На вызов прибыл наряд полиции, которые обнаружили бездыханное тело девочки с множеством ножовых ранений в область груди. Позже убийцу нашли в район гаражей, которые расположены по улице Хади Такташа, он нанес себе такие же раны как девочке, которые были не совместимы с жизнью.

В данный момент ведется расследование для установления всех фактов произошедшего.
Пелагея Лебединская
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