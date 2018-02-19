В Москве ребенок попал под поезд, катаясь с горки

В Москве катавшийся с горки ребенок попал под электропоезд. В СК открыли уголовное дело по данному факту.

Никита Готский

Как рассказали столичные следователи, пятилетний мальчик с разрешения родителей катался со снежной насыпи возле железнодорожного полотна. В результате он получил повреждения от проходящей электрички, ехавшей по маршруту Звенигород-Царицыно. Сотрудники следственного комитета РФ продолжают собирать материалы для доказательственной базы. Дело открыто по статье «Оставление в опасности».Инцидент произошел вчера в половине четвертого вечера. На перегоне между станциями «Москва-Рижская» и «Москва-Бутырская» машинист электропоезда включил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на ребенка. Мальчика срочно отправили в больницу на вертолете.