Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | В Москве ребенок попал под поезд, катаясь с горки

В Москве ребенок попал под поезд, катаясь с горки

Сегодня, 17:14
В Москве катавшийся с горки ребенок попал под электропоезд. В СК открыли уголовное дело по данному факту.

В Москве ребенок попал под поезд, катаясь с горки

 

Как рассказали столичные следователи, пятилетний мальчик с разрешения родителей катался со снежной насыпи возле железнодорожного полотна. В результате он получил повреждения от проходящей электрички, ехавшей по маршруту Звенигород-Царицыно. Сотрудники следственного комитета РФ продолжают собирать материалы для доказательственной базы. Дело открыто по статье «Оставление в опасности».

Инцидент произошел вчера в половине четвертого вечера. На перегоне между станциями «Москва-Рижская» и «Москва-Бутырская» машинист электропоезда включил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на ребенка. Мальчика срочно отправили в больницу на вертолете.
Никита Готский
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