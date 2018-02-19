В Балашихе при пожаре в бане погибли две пенсионерки

В городском округе Балашиха, Подмосковье, в бане при одном из частных домов произошел пожар, в результате погибли две пожилые женщины. СК начал проверку по данному факту. Об этом проинформировали в ГСУ ведомства по региону.

Виктория Озерова

18 февраля текущего года в Балашихе случилось чрезвычайное происшествие. Две пожилые женщины в бане употребляли спиртные напитки. Помещение находилось неподалеку от частного дома 67-летней пенсионерки, так что обогревались женщины при помощи газового баллона. По предварительным данным, в результате неправильной эксплуатации приборов для тепла, произошло возгорание, обе пенсионерки погибли.О происшествии проинформировал Следственный комитет региона. На данный момент эксперты проводят проверочные мероприятия, устанавливая точную причину и детали чрезвычайного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное заключение.