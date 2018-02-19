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| | Героиня ролика с оральным сексом рассказала о его последствиях

Героиня ролика с оральным сексом рассказала о его последствиях

Сегодня, 17:09
Девушка, которую сняли во время полового акта с коллегой, рассказала о своих мотивах. Этот поступок перевернул ее жизнь.

Героиня ролика с оральным сексом рассказала о его последствиях

 

Ранее сообщалось о занятии оральным сексом двух работников одного из магазинов в Восточной Англии. Пара предполагала, что их никто не увидит, но клиенты не только заметили продавцов, но и запечатлели любовный процесс на видеокамеру.

Операторами оказались две девушки подросткового возраста. Сняв видеоролик, они выложили его в интернет. Героине кадра пришлось удалить свои аккаунты из всех социальных сетей, потому как на следующий день после публикации видео к ней в Facebook добавилось более трех сотен человек.

По словам 19-летней девушки, она общалась со своим 35-летним коллегой в течение нескольких месяцев. Все произошло после завершения рабочего дня. За свою слабость она сильно поплатилась и даже думала переехать в Бразилию, дабы скрыться от внимания общественности. На такой поступок юная дама пошла, так как в тот момент ей показалось, что ее напарник одинок и захотела поднять ему настроение.
Никита Готский
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