Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Турист из России упал со скалы в Таиланде во время селфи

Турист из России упал со скалы в Таиланде во время селфи

Сегодня, 16:46
Российский отдыхающий упал со скалы в Таиланде, пытаясь сделать фотографию. Об этом пишет местная пресса.

Турист из России упал со скалы в Таиланде во время селфи

 

Турист из РФ поскользнулся на мокром камне, рухнул вниз и получил ранение. С ним присутствовала его возлюбленная, которая попросила помощи у местных жителей, а те вызвали на место инцидента медиков. Пострадавшего отправили в больницу, у него зафиксировали перелом ноги, также у 25-летнего парня имеются сильные боли в пояснице.

Ранее российскую туристку задержали на пляже Пхукета, когда та отбеливала кораллы. Девушке грозит тюремное заключение сроком на два года или штраф в 36 000 рублей. В данное время она находится в отделении полиции.
Никита Готский
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