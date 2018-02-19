Турист из России упал со скалы в Таиланде во время селфи

Российский отдыхающий упал со скалы в Таиланде, пытаясь сделать фотографию. Об этом пишет местная пресса.

Никита Готский

Турист из РФ поскользнулся на мокром камне, рухнул вниз и получил ранение. С ним присутствовала его возлюбленная, которая попросила помощи у местных жителей, а те вызвали на место инцидента медиков. Пострадавшего отправили в больницу, у него зафиксировали перелом ноги, также у 25-летнего парня имеются сильные боли в пояснице.Ранее российскую туристку задержали на пляже Пхукета, когда та отбеливала кораллы. Девушке грозит тюремное заключение сроком на два года или штраф в 36 000 рублей. В данное время она находится в отделении полиции.