Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | На известного артиста в центре Твери упала глыба льда

На известного артиста в центре Твери упала глыба льда

Сегодня, 16:17
Недавно известный артист Тарас Кузьмин пострадал от халатности коммунальных служб Твери. В центре города на актера обрушилась глыба льда. В тот момент Кузьмин вместе с детьми заходил в музей «Эксперименториум».

На известного артиста в центре Твери упала глыба льда

 

В личном микроблоге Тарас Кузьмин рассказал об инциденте, произошедшем с ним в центре Твери. Артист вместе со своими детьми заходил в музей «Экспериментоиум», и тут ему на голову упала глыба из снега и сосулек. Дети были испуганы и немного задеты осколками. Сам Кузьмин пока не уверен, что цел. Он предупредил горожан об опасности и отшутился, что теперь ожидает какого-то просветления, но «розовый осьминог и крылатый рыба-конь» мешают ему сосредоточиться, нашептывая стихи Бродского.

Следует отметить, что это не первый подобный случай в Твери, недавно на Волоколамском проспекте на женщину упала сосулька. Расследовать ситуацию принялись сотрудники СУ СКР по региону.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Ленинградской области на семейную пару с ребенком упала глыба льда
В Ленинградской области на семейную пару с ребенком упала глыба льда

В городе Волхов, Ленинградская область, на семейную пару у входа в подъезд обрушилась глыба льда. От падения сосульки пострадал только глава семейства, чета

На Урале с крыши детского сада глыба льда упала на коляски
На Урале с крыши детского сада глыба льда упала на коляски

Представители пресс-службы прокуратуры Урала информируют, что с крыши детского сада глыба льда упала на коляски. Инцидент произошел в Североуральске 11 апреля.

В Твери на девушку с крыши здания упала ледяная глыба
В Твери на девушку с крыши здания упала ледяная глыба

Сообщается, что 20 февраля в микрорайоне Юность в Твери на голову молодой девушки с крыши жилого здания упала ледяная глыба. Находившийся рядом с супругой муж

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости