На известного артиста в центре Твери упала глыба льда

Недавно известный артист Тарас Кузьмин пострадал от халатности коммунальных служб Твери. В центре города на актера обрушилась глыба льда. В тот момент Кузьмин вместе с детьми заходил в музей «Эксперименториум».

Виктория Озерова

В личном микроблоге Тарас Кузьмин рассказал об инциденте, произошедшем с ним в центре Твери. Артист вместе со своими детьми заходил в музей «Экспериментоиум», и тут ему на голову упала глыба из снега и сосулек. Дети были испуганы и немного задеты осколками. Сам Кузьмин пока не уверен, что цел. Он предупредил горожан об опасности и отшутился, что теперь ожидает какого-то просветления, но «розовый осьминог и крылатый рыба-конь» мешают ему сосредоточиться, нашептывая стихи Бродского.Следует отметить, что это не первый подобный случай в Твери, недавно на Волоколамском проспекте на женщину упала сосулька. Расследовать ситуацию принялись сотрудники СУ СКР по региону.