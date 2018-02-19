Пассажирка упала на рельсы на станции метро «Пролетарская» в Петербурге

На станции метро «Пролетарская» в Санкт-Петербурге случилось чрезвычайное происшествие. На рельсы упала женщина, пострадавшую уже вытащили. Движение на соответствующей ветке частично парализовано. Об этом проинформировали свидетели в соцсетях.

Виктория Озерова

Сегодня около 14:00 в метрополитене Северной столицы произошло ЧП. На станции «Пролетарская» пассажирка упала на рельсы. Женщину удалось вытащить за считанные минуты, она получила травмы. После спасения пассажирка пребывала в состоянии шока, на месте работают медики и правоохранители. Движение поездов на отрезке «Рыбацкое» - «Приморская» парализовано, а до «Пролетарской» время ожидания транспорта увеличено до 10 минут.О произошедшем проинформировали очевидцы инцидента. Информация появилась в социальных сетях. Подробности случившегося уточняются.