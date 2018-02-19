Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | Пассажирка упала на рельсы на станции метро «Пролетарская» в Петербурге

Пассажирка упала на рельсы на станции метро «Пролетарская» в Петербурге

Сегодня, 16:01
На станции метро «Пролетарская» в Санкт-Петербурге случилось чрезвычайное происшествие. На рельсы упала женщина, пострадавшую уже вытащили. Движение на соответствующей ветке частично парализовано. Об этом проинформировали свидетели в соцсетях.

Пассажирка упала на рельсы на станции метро «Пролетарская» в Петербурге

 

Сегодня около 14:00 в метрополитене Северной столицы произошло ЧП. На станции «Пролетарская» пассажирка упала на рельсы. Женщину удалось вытащить за считанные минуты, она получила травмы. После спасения пассажирка пребывала в состоянии шока, на месте работают медики и правоохранители. Движение поездов на отрезке «Рыбацкое» - «Приморская» парализовано, а до «Пролетарской» время ожидания транспорта увеличено до 10 минут.

О произошедшем проинформировали очевидцы инцидента. Информация появилась в социальных сетях. Подробности случившегося уточняются.
Виктория Озерова
Новости по теме
В московском метро человек упал на рельсы на станции Пролетарская
В московском метро человек упал на рельсы на станции Пролетарская

В столичном метро на пути упал 40-летний пассажир. По предположениям полиции, пассажир упал по неосторожности в связи с нетрезвым состоянием на станции метро

В Петербургском метро пьяная женщина упала на рельсы
В Петербургском метро пьяная женщина упала на рельсы

Около трех часов дня на станции метрополитена «Озерки» пассажирка прямо с платформы упала на рельсы.

В Москве на станции метро «Коломенская» женщина упала на рельсы
В Москве на станции метро «Коломенская» женщина упала на рельсы

Сегодня в Москве около пяти часов вечера по мск на станции метро «Коломенская» неизвестная женщина упала на рельсы, в результате чего движение поездов было

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости