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| | В Китае машину нарушителя ПДД отправили на крышу

В Китае машину нарушителя ПДД отправили на крышу

Сегодня, 16:02
Представители The Daily Mail рассказали о довольно странном инциденте, произошедшем в Китае. Там машину, припаркованную не по правилам, почему-то решили не отвезти на штрафстоянку, а поднять на крышу дома.

В Китае машину нарушителя ПДД отправили на крышу

 

Произошел инцидент в 17 февраля в уезде Сишуй, что в провинции Хубэй. Соответствующая дата в стране является первым днем китайского нового года. Водитель припарковал машину на территории автобусного парка, однако разрешение на это у него отсутствовало. Местные работники решили проучить нарушителя и вызвали для этих целей кран.

Происходит соответствующая ситуация в Китае уже не в первый раз, потому в Поднебесной нарушителей правил дорожного движения решают наказывать различными достаточно изощренными способами не для того, чтобы попасть в интернет с вирусным роликом, а для того, чтобы действительно проучить непослушных граждан.

Похожий инцидент произошел в августе прошлого года, когда владелец жилого комплекса нанял кран, чтобы отправить на крышу транспортное средство автовладельца, который не заплатил ему за парковку.
Николай Офицеров
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