В Китае машину нарушителя ПДД отправили на крышу

Представители The Daily Mail рассказали о довольно странном инциденте, произошедшем в Китае. Там машину, припаркованную не по правилам, почему-то решили не отвезти на штрафстоянку, а поднять на крышу дома.

Николай Офицеров

Произошел инцидент в 17 февраля в уезде Сишуй, что в провинции Хубэй. Соответствующая дата в стране является первым днем китайского нового года. Водитель припарковал машину на территории автобусного парка, однако разрешение на это у него отсутствовало. Местные работники решили проучить нарушителя и вызвали для этих целей кран.Происходит соответствующая ситуация в Китае уже не в первый раз, потому в Поднебесной нарушителей правил дорожного движения решают наказывать различными достаточно изощренными способами не для того, чтобы попасть в интернет с вирусным роликом, а для того, чтобы действительно проучить непослушных граждан.Похожий инцидент произошел в августе прошлого года, когда владелец жилого комплекса нанял кран, чтобы отправить на крышу транспортное средство автовладельца, который не заплатил ему за парковку.