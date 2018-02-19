Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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От Редактора

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| | Украинцы примотали к телу 20 кг сыра и колбасы для провоза в Крым

Украинцы примотали к телу 20 кг сыра и колбасы для провоза в Крым

Сегодня, 15:46
Двое граждан были задержаны на границе Крыма и Украины. Как удалось выяснить представителям правоохранительных органов, они прикрепили к своим телам колбасную и сырную продукцию украинского происхождения, чтобы провезти на полуостров запрещенные товары. В общей сложности, они планировали ввезти более двадцати килограммов упомянутой продукции.

Украинцы примотали к телу 20 кг сыра и колбасы для провоза в Крым

 

У мужчин изъяли все вышеупомянутое и в результате сожгли. Информацией об этом поделились представители пресс-службы Россельхознадзора по республике Крым.

Пытавшихся провезти на территорию российского региона продукты мужчин задержали непосредственно на пункте пропуска «Перекоп» в день Святого Валентина, 14 февраля.

«Дабы исполнить постановление правительства Российской Федерации, указанная потенциально опасная для потребления гражданами России продукция была изъята из оборота и после уничтожена путем сжигания», - заявили представители пресс-службы ведомства.
Николай Офицеров
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