Украинцы примотали к телу 20 кг сыра и колбасы для провоза в Крым

Двое граждан были задержаны на границе Крыма и Украины. Как удалось выяснить представителям правоохранительных органов, они прикрепили к своим телам колбасную и сырную продукцию украинского происхождения, чтобы провезти на полуостров запрещенные товары. В общей сложности, они планировали ввезти более двадцати килограммов упомянутой продукции.

Николай Офицеров

У мужчин изъяли все вышеупомянутое и в результате сожгли. Информацией об этом поделились представители пресс-службы Россельхознадзора по республике Крым.Пытавшихся провезти на территорию российского региона продукты мужчин задержали непосредственно на пункте пропуска «Перекоп» в день Святого Валентина, 14 февраля.», - заявили представители пресс-службы ведомства.