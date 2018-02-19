Украинцы примотали к телу 20 кг сыра и колбасы для провоза в Крым

У мужчин изъяли все вышеупомянутое и в результате сожгли. Информацией об этом поделились представители пресс-службы Россельхознадзора по республике Крым.
Пытавшихся провезти на территорию российского региона продукты мужчин задержали непосредственно на пункте пропуска «Перекоп» в день Святого Валентина, 14 февраля.
«Дабы исполнить постановление правительства Российской Федерации, указанная потенциально опасная для потребления гражданами России продукция была изъята из оборота и после уничтожена путем сжигания», - заявили представители пресс-службы ведомства.