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| | В лесном массиве Коми нашли труп пропавшего пенсионера

В лесном массиве Коми нашли труп пропавшего пенсионера

Сегодня, 15:37
В лесу, который находится между деревнями Айкино и Вездино в Коми, сотрудники полиции обнаружили труп пенсионера. Пропал мужчина в конце января.

В лесном массиве Коми нашли труп пропавшего пенсионера

 

Пожилой житель села Айкино отправился к родственникам в соседнюю деревню за картофелем. Там он остался переночевать и утром ушел домой. Обратно пенсионер, обладавший проблемами со зрением, так и не вернулся. Спасатели организовали поиск человека. Сотрудники правоохранительных органов, помогавшие в розыске, прочесали лесной массив. Вскоре найденное тело пенсионера вывезли на снегоходе.
 
Согласно материалам экспертизы, умер пожилой человек от переохлаждения организма. Из-за отсутствия факта преступления в МВД не стали открывать уголовное дело по случаю смерти селянина.

Никита Готский
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