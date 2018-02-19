В лесном массиве Коми нашли труп пропавшего пенсионера

Пожилой житель села Айкино отправился к родственникам в соседнюю деревню за картофелем. Там он остался переночевать и утром ушел домой. Обратно пенсионер, обладавший проблемами со зрением, так и не вернулся. Спасатели организовали поиск человека. Сотрудники правоохранительных органов, помогавшие в розыске, прочесали лесной массив. Вскоре найденное тело пенсионера вывезли на снегоходе.
В лесном массиве Коми нашли труп пропавшего пенсионераСегодня, 15:37
В Челябинской области при странных обстоятельствах умер пенсионер. Его труп удалось распознать только по обручальному кольцу.
В лесу Карелии правоохранители и добровольцы обнаружили тело пропавшего накануне пенсионера-грибника. Как сообщает интернет-портал «Карелинформ», пожилой
В Архангельской области, а именно в Вельском лесу, потерялся 76-летний пенсионер. 24 июля пожилой человек ушел из дома и до сих пор еще не вернулся.