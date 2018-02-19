В лесном массиве Коми нашли труп пропавшего пенсионера

Пожилой житель села Айкино отправился к родственникам в соседнюю деревню за картофелем. Там он остался переночевать и утром ушел домой. Обратно пенсионер, обладавший проблемами со зрением, так и не вернулся. Спасатели организовали поиск человека. Сотрудники правоохранительных органов, помогавшие в розыске, прочесали лесной массив. Вскоре найденное тело пенсионера вывезли на снегоходе. Пожилой житель села Айкино отправился к родственникам в соседнюю деревню за картофелем. Там он остался переночевать и утром ушел домой. Обратно пенсионер, обладавший проблемами со зрением, так и не вернулся. Спасатели организовали поиск человека. Сотрудники правоохранительных органов, помогавшие в розыске, прочесали лесной массив. Вскоре найденное тело пенсионера вывезли на снегоходе.

Согласно материалам экспертизы, умер пожилой человек от переохлаждения организма. Из-за отсутствия факта преступления в МВД не стали открывать уголовное дело по случаю смерти селянина.

Никита Готский

В лесу, который находится между деревнями Айкино и Вездино в Коми, сотрудники полиции обнаружили труп пенсионера. Пропал мужчина в конце января.