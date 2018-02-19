В Челябинске возбуждено дело по факту изнасилования воспитанников детского дома

Сотрудниками следственного комитета был обнаружен и задержан подозреваемый. Им оказался 51-летний житель Челябинска, который неоднократно посещал детский дом и «общался с детьми в гостевом режиме». Следственный комитет уже выдвинул обвинения мужчине по статье 132 Уголовного кодекса РФ. Расследование продолжается.
Также сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье «халатность» в отношении сотрудников детского дома и сотрудников органов социальной защиты.
Сообщается, что на данный момент с потерпевшими детьми работают психологи, чтобы помочь детям адаптироваться в новой социальной среде.