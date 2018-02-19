Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | В Челябинске возбуждено дело по факту изнасилования воспитанников детского дома

В Челябинске возбуждено дело по факту изнасилования воспитанников детского дома

Сегодня, 15:36
Арестован подозреваемый по делу о насилии несовершеннолетних воспитанников детского дома в Челябинске. Факт насилия выяснился после того, как семерых детей от 10 до 14 лет передали в приемные семьи. Дети рассказали, что с ними делали в детдоме своим новым родителям, которые незамедлительно обратились в следственные органы.

В Челябинске возбуждено дело по факту изнасилования воспитанников детского дома

 

Сотрудниками следственного комитета был обнаружен и задержан подозреваемый. Им оказался 51-летний житель Челябинска, который неоднократно посещал детский дом и «общался с детьми в гостевом режиме». Следственный комитет уже выдвинул обвинения мужчине по статье 132 Уголовного кодекса РФ. Расследование продолжается.

Также сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье «халатность» в отношении сотрудников детского дома и сотрудников органов социальной защиты.

Сообщается, что на данный момент с потерпевшими детьми работают психологи, чтобы помочь детям адаптироваться в новой социальной среде.
Новости по теме
В Челябинске один ребенок из детского сада заболел корью
В Челябинске один ребенок из детского сада заболел корью

Медики из Челябинска диагностировали корь у одного из воспитанников детского сада региона. Роспотребнадзор внимательно отнёсся к этому сообщению и взял под

В городе Арсеньеве возбуждено уголовное дело в отношении директора детского дома
В городе Арсеньеве возбуждено уголовное дело в отношении директора детского дома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора КГОКУ «Детский дом

В Камешковском районе сотрудники правоохранительных органов посетили воспитанников детского дома
В Камешковском районе сотрудники правоохранительных органов посетили воспитанников детского дома

Мероприятие было организованно сотрудниками ПДН и ОРЛС ОМВД России по Камешковскому району, с участием сотрудников УУП и ГИБДД

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости