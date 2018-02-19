Тело пропавшего 13-летнего школьника обнаружили в заброшенном доме в Ростовской области

Тело пропавшего 13-летнего школьника обнаружили в заброшенном доме в Ростовской областиСегодня, 14:36
Тело тринадцатилетнего подростка обнаружили местные жители города Новошахтинска в одном из заброшенных домов. Прибывшие оперативники провели все необходимые по протоколу процедуры. Первичный осмотр тела криминалистами не зафиксировал следов насильственной смерти мальчика.
Информация о происшествии скудная. Журналистам удалось узнать одну из рабочих версий следователей: к смерти подростка может быть причастна одна из его сверстниц.
Это, по неподтвержденным данным, цыганка, которую компания мальчишек пыталась оскорбить в одном из кафе торгового центра в Новошахтинске. По мнению сотрудников следственного комитета, смерть несовершеннолетних граждан имеет самую высокую процедурную сложность расследования. По «горячим» следам такие происшествия, как правило, не расследуются.
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