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От Редактора

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| | Тело пропавшего 13-летнего школьника обнаружили в заброшенном доме в Ростовской области

Тело пропавшего 13-летнего школьника обнаружили в заброшенном доме в Ростовской области

Сегодня, 14:36
В одном из заброшенных домов в Ростовской области найдено тело пропавшего 13-летнего подростка. Такая информация появилась 17 февраля на страницах интернет-ресурсов Южного федерального округа.

Тело пропавшего 13-летнего школьника обнаружили в заброшенном доме в Ростовской области


Тело тринадцатилетнего подростка обнаружили местные жители города Новошахтинска в одном из заброшенных домов. Прибывшие оперативники провели все необходимые по протоколу процедуры. Первичный осмотр тела криминалистами не зафиксировал следов насильственной смерти мальчика.

Информация о происшествии скудная. Журналистам удалось узнать одну из рабочих версий следователей: к смерти подростка может быть причастна одна из его сверстниц.

Это, по неподтвержденным данным, цыганка, которую компания мальчишек пыталась оскорбить в одном из кафе торгового центра в Новошахтинске. По мнению сотрудников следственного комитета, смерть несовершеннолетних граждан имеет самую высокую процедурную сложность расследования. По «горячим» следам такие происшествия, как правило, не расследуются.
Сергей Денисов
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