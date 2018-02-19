Тело пропавшего 13-летнего школьника обнаружили в заброшенном доме в Ростовской области

В одном из заброшенных домов в Ростовской области найдено тело пропавшего 13-летнего подростка. Такая информация появилась 17 февраля на страницах интернет-ресурсов Южного федерального округа.

Сергей Денисов

Тело тринадцатилетнего подростка обнаружили местные жители города Новошахтинска в одном из заброшенных домов. Прибывшие оперативники провели все необходимые по протоколу процедуры. Первичный осмотр тела криминалистами не зафиксировал следов насильственной смерти мальчика.Информация о происшествии скудная. Журналистам удалось узнать одну из рабочих версий следователей: к смерти подростка может быть причастна одна из его сверстниц.Это, по неподтвержденным данным, цыганка, которую компания мальчишек пыталась оскорбить в одном из кафе торгового центра в Новошахтинске. По мнению сотрудников следственного комитета, смерть несовершеннолетних граждан имеет самую высокую процедурную сложность расследования. По «горячим» следам такие происшествия, как правило, не расследуются.