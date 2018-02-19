Житель Москвы украл у сына золотую цепь с крестиком

В Москве мужчина похитил у спящего сына золотую цепочку с православным крестом, а после чего скрылся. Инцидент произошел в квартире на Театральной улице.

Никита Готский

Два дня назад в правоохранительные органы Москвы обратилась местная жительница, которая проживает на Щербинке. По ее словам, ее муж летом минувшего года приблизился к своему спящему сыну и снял с его шеи золотую цепочку с крестиком. Совершив кражу, злоумышленник поспешил скрыться.Сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей. Стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого. Против него открыто уголовное дело. Зачем мужчина украл у собственного сына драгоценность, он так и не объяснил.Ранее в Омске молодой человек похитил золотые украшения и телефон у 46-летней жительницы города. Парень дважды привлекался к уголовной ответственности, размер понесенного ущерба составил 36 000 рублей.