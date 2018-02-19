Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Житель Москвы украл у сына золотую цепь с крестиком

Житель Москвы украл у сына золотую цепь с крестиком

Сегодня, 13:50
В Москве мужчина похитил у спящего сына золотую цепочку с православным крестом, а после чего скрылся. Инцидент произошел в квартире на Театральной улице.

Житель Москвы украл у сына золотую цепь с крестиком

 

Два дня назад в правоохранительные органы Москвы обратилась местная жительница, которая проживает на Щербинке. По ее словам, ее муж летом минувшего года приблизился к своему спящему сыну и снял с его шеи золотую цепочку с крестиком. Совершив кражу, злоумышленник поспешил скрыться.

Сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей. Стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого. Против него открыто уголовное дело. Зачем мужчина украл у собственного сына драгоценность, он так и не объяснил.

Ранее в Омске молодой человек похитил золотые украшения и телефон у 46-летней жительницы города. Парень дважды привлекался к уголовной ответственности, размер понесенного ущерба составил 36 000 рублей.
Никита Готский
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