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| | В России впервые расплатились поддельной двухтысячной купюрой

В России впервые расплатились поддельной двухтысячной купюрой

Сегодня, 13:08
Поддельной двухтысячной купюрой на заправке впервые в России расплатился житель Амурской области. Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, инцидент произошел еще 8 февраля, но известно о нем стало лишь сейчас.

В России впервые расплатились поддельной двухтысячной купюрой

 

Изначально оператор принял деньги от клиента, но позже, заметив, что купюра ненастоящая, сразу же обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

«Купюру изъяли из оборота. В ходе исследования удалось установить, что изготовлена она была путем цветной струйной печати, а не единым производством ФГУП «Госзнак», - заявили в пресс-службе прокуратуры.

По части первой 186 статьи уголовного кодекса России об изготовлении поддельных денег, было заведено уголовное дело. Как сообщается, данный случай стал первым во всей стране, когда фальшивой оказалась двухтысячная купюра.
 
Не так давно также пресса рассказывала о шокирующем инциденте, когда житель Хабаровского края за два года принес в банк фальшивых платежей почти на миллиард рублей. В отношении мужчины возбудили два производства. На данный момент ему грозит до шести лет лишения свободы.

Николай Офицеров
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