В России впервые расплатились поддельной двухтысячной купюрой

Поддельной двухтысячной купюрой на заправке впервые в России расплатился житель Амурской области. Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, инцидент произошел еще 8 февраля, но известно о нем стало лишь сейчас.

По части первой 186 статьи уголовного кодекса России об изготовлении поддельных денег, было заведено уголовное дело. Как сообщается, данный случай стал первым во всей стране, когда фальшивой оказалась двухтысячная купюра.

Не так давно также пресса рассказывала о шокирующем инциденте, когда житель Хабаровского края за два года принес в банк фальшивых платежей почти на миллиард рублей. В отношении мужчины возбудили два производства. На данный момент ему грозит до шести лет лишения свободы.

Николай Офицеров

Изначально оператор принял деньги от клиента, но позже, заметив, что купюра ненастоящая, сразу же обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.», - заявили в пресс-службе прокуратуры.