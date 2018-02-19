Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | Расследование крушения Ан-148 переходит в новый этап

Расследование крушения Ан-148 переходит в новый этап

Сегодня, 12:54
В расследовании авиакатастрофы Ан-148 начался новый этап. В своей работе специалисты используют 3D-реконструкцию.

Расследование крушения Ан-148 переходит в новый этап

 

На первом этапе представители комиссии МАК собирали данные по произошедшей аварии, в данное время они анализируют ее. Специалистам предстоит воспроизвести расчет траектории полета лайнера, а далее построить трехмерную посекундную реконструкцию движения Ан-148 с синхронизацией всех данных. Прежде 3D-модель делали для изучения полета Ту-154, который рухнул в 2016 году над Черным морем.

Полевые действия к настоящему времени почти завершены. Фрагменты самолета разыскивали спасатели МЧС на площади 50 гектаров, исследователи проанализируют больше пяти тысяч деталей разбившегося Ан-148. Их станут выкладывать в той же последовательности, как и в настоящем судне.
Никита Готский
Новости по теме
В Минобороны назвали возможную причину крушения Т-154 над Черным морем
В Минобороны назвали возможную причину крушения Т-154 над Черным морем

Министерство обороны обнародовало возможные причины крушения пассажирского лайнера Ту-154 над Черным морем. Напомним, трагедия, унесшая жизни 92 человек,

Определена траектория полета разбившегося Ту-154Б-2
Определена траектория полета разбившегося Ту-154Б-2

Специалисты определили предположительную траекторию полета рухнувшего в Черное море российского самолета Ту-154Б-2, в настоящее время поиски фрагментов

Обнаружена видеозапись последних секунд полета перед крушением самолета А320
Обнаружена видеозапись последних секунд полета перед крушением самолета А320

Обнаружена видеозапись последних секунд полета перед страшной авиакатастрофой, произошедшей во Франции. Как сообщается, ролик нашел мужчина, непосредственно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости