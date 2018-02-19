Расследование крушения Ан-148 переходит в новый этап

В расследовании авиакатастрофы Ан-148 начался новый этап. В своей работе специалисты используют 3D-реконструкцию.

Никита Готский

На первом этапе представители комиссии МАК собирали данные по произошедшей аварии, в данное время они анализируют ее. Специалистам предстоит воспроизвести расчет траектории полета лайнера, а далее построить трехмерную посекундную реконструкцию движения Ан-148 с синхронизацией всех данных. Прежде 3D-модель делали для изучения полета Ту-154, который рухнул в 2016 году над Черным морем.Полевые действия к настоящему времени почти завершены. Фрагменты самолета разыскивали спасатели МЧС на площади 50 гектаров, исследователи проанализируют больше пяти тысяч деталей разбившегося Ан-148. Их станут выкладывать в той же последовательности, как и в настоящем судне.