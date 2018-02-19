В Югре «липовый» сторож детсада заработал миллион рублей

В Югре «липовый» сторож детсада заработал миллион рублейСегодня, 12:42
Сейчас полиция расследует обстоятельства дела по статье «Мошенничество». Фигурантам угрожает реальный срок до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В передаче криминальных новостей на местном телеканале, вещающим на языке манси, диктор пошутила: «Подобное мошенничество настолько примитивно, что его нельзя назвать мошенничеством. Это элементарная кража государственных бюджетных средств. Мошенничество подразумевает какое-то творчество и не должно быть банальным».
Тем не менее, в Югре подобные злоупотребления не редкость. Здесь руководители не задумываются над сюжетом злоупотреблений, они просто воруют, не задумываясь о «литературной детективности» деяния.
Сегодня около 16:50 в ДЧ УМВД России по ХМАО - Югре поступило сообщение о возгорании в кафе по улице Комсомольская. Сообщили корреспонденту информационного
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 29, в том числе факт умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, факт
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 29, в том числе факт умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, факт