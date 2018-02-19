В Югре «липовый» сторож детсада заработал миллион рублей

В Ханты-Мансийске директор детского садика устроила к себе на работу родного мужа сторожем. Супруг отказался сторожить учреждение, но не отказался от заработной платы. Он умудрился обокрасть местный бюджет на один миллион рублей. Об этом происшествии сообщила пресс-служба местного УВД.

Сергей Денисов

Сейчас полиция расследует обстоятельства дела по статье «Мошенничество». Фигурантам угрожает реальный срок до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.В передаче криминальных новостей на местном телеканале, вещающим на языке манси, диктор пошутила: «Подобное мошенничество настолько примитивно, что его нельзя назвать мошенничеством. Это элементарная кража государственных бюджетных средств. Мошенничество подразумевает какое-то творчество и не должно быть банальным».Тем не менее, в Югре подобные злоупотребления не редкость. Здесь руководители не задумываются над сюжетом злоупотреблений, они просто воруют, не задумываясь о «литературной детективности» деяния.