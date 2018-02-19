Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | В Югре «липовый» сторож детсада заработал миллион рублей

В Югре «липовый» сторож детсада заработал миллион рублей

Сегодня, 12:42
В Ханты-Мансийске директор детского садика устроила к себе на работу родного мужа сторожем. Супруг отказался сторожить учреждение, но не отказался от заработной платы. Он умудрился обокрасть местный бюджет на один миллион рублей. Об этом происшествии сообщила пресс-служба местного УВД.

В Югре «липовый» сторож детсада заработал миллион рублей


Сейчас полиция расследует обстоятельства дела по статье «Мошенничество». Фигурантам угрожает реальный срок до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В передаче криминальных новостей на местном телеканале, вещающим на языке манси, диктор пошутила: «Подобное мошенничество настолько примитивно, что его нельзя назвать мошенничеством. Это элементарная кража государственных бюджетных средств. Мошенничество подразумевает какое-то творчество и не должно быть банальным».

Тем не менее, в Югре подобные злоупотребления не редкость. Здесь руководители не задумываются над сюжетом злоупотреблений, они просто воруют, не задумываясь о «литературной детективности» деяния.
Сергей Денисов
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