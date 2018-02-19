Жителя Йошкар-Олы осудили за шантаж девушки интимными фото

Житель Йошкар-Олы вымогал у девушки деньги, шантажируя ее интимными фотографиями. Об этом рассказали в городской прокуратуре.

Никита Готский

Суд вынес приговор мужчине, проживающему в Йошкар-Оле. Его обвиняли по статье о вымогательстве. Как выяснилось, он требовал у знакомой девушки денежное вознаграждение за фотографии интимного характера, которые ему удалось получить обманным путем.Пострадавшая обратилась с заявлением в местные правоохранительные органы. В суде злоумышленник полностью признал свою вину. Его приговорили к году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован.Ранее в кафе Йошкар-Олы зашел голый мужчина с золотой печаткой и смартфоном, и попросил продать ему алкоголь. Он находился в трезвом состоянии, отмечая, что одежду у него изъяли сотрудники полиции. На просьбу он получил отказ и спустя время ушел.