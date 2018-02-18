МЧС России передало Ирану координаты места крушения самолета ATR-72

МЧС России сообщило Ирану данные о возможном месте крушения авиалайнера ATR-72. Катастрофа произошла в воскресное утро в районе Исхафана.

Татьяна Преображенская

Исламская республика обратилась с просьбой об определении данных о месте крушения авиалайнера, в администрацию министра РФ по делам гражданской обороны и и ЧС Владимира Пучкова. Необходимая информация была направлена по дипломатическим каналам, сообщается в пресс-службе МЧС.Как выяснилось, самолет ATR-72 следовал рейсом Мехрабад - Якудж. Авиалайнер упал на территории города Семиром и врезался в гору под названием Дена. Известно, что в самолете находились 66 человек. Живых не осталось. Владимир Пучков выразил властям республики свои глубокие соболезнования по поводу трагедии и предложил помочь в ликвидации результатов трагедии.