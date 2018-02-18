В Волгограде автоледи на иномарке не пропустила скорую на вызов

18 февраля в Дзержинском районе города Волгограда произошел скандал между работниками скорой помощи и автоледи, которая не пожелала пропускать карету скорой на срочный вызов к пациенту.

Татьяна Преображенская

Свидетели инцидента сообщили, что машина скорой помощи и автомобилистка на Kia встретились на улице Тургенева нос к носу. Скорая ехала на срочный вызов, когда на пути стала «Киа Пиканто». Жительница Волгограда не захотела пропускать скорую, более того, она устроила скандал и даже рвалась драться с медработниками.Инцидент был опубликован в социальных сетях. Одни пользователи писали, что скорая могла спокойно проехать по обочине, и курьеза можно было избежать, другие отметили, что автомобилистка обязана была дать врачам проехать в любом случае.Согласно российскому законодательству водитель автотранспорта обязан пропустить «скорую помощь» в случае, если включен маячок и звуковая сирена. Если автомобилист не пропускает медработников, он может получить штраф в крупной сумме, арест или лишение водительских прав.