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| | В Волгограде автоледи на иномарке не пропустила скорую на вызов

В Волгограде автоледи на иномарке не пропустила скорую на вызов

Вчера, 20:48
18 февраля в Дзержинском районе города Волгограда произошел скандал между работниками скорой помощи и автоледи, которая не пожелала пропускать карету скорой на срочный вызов к пациенту.

В Волгограде автоледи на иномарке не пропустила скорую на вызов

 

Свидетели инцидента сообщили, что машина скорой помощи и автомобилистка на Kia встретились на улице Тургенева нос к носу. Скорая ехала на срочный вызов, когда на пути стала «Киа Пиканто». Жительница Волгограда не захотела пропускать скорую, более того, она устроила скандал и даже рвалась драться с медработниками.

Инцидент был опубликован в социальных сетях. Одни пользователи писали, что скорая могла спокойно проехать по обочине, и курьеза можно было избежать, другие отметили, что автомобилистка обязана была дать врачам проехать в любом случае.

Согласно российскому законодательству водитель автотранспорта обязан пропустить «скорую помощь» в случае, если включен маячок и звуковая сирена. Если автомобилист не пропускает медработников, он может получить штраф в крупной сумме, арест или лишение водительских прав.
Татьяна Преображенская
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