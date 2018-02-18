Задержана жена стрелка из Кизляра

В Дагестане в Кизляре была задержана жена преступника, который открыл огонь из огнестрельного оружия по людям.





В данный момент по данному факту ведется расследование. Также выясняется причастность арестованной женщины к содеянному преступлению.

Пелагея Лебединская

По сообщениям различных источников стало известно, что в Кизляре неизвестный преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по толпе людей, которые в церкви праздновали Масленицу. В результате погибли четыре женщины и один полицейский. Ответным огнем правоохранителей, которые несли патрулирование, преступник был убит. В процессе расследования позже было выяснено, что убийца был не один а с женой, которая тоже присутствовала с ним во время расстрела людей, а потом сбежала. Уйти далеко ей не удалось, ее поймали и заключили под стражу сотрудники полиции.