Задержана жена стрелка из Кизляра

По сообщениям различных источников стало известно, что в Кизляре неизвестный преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по толпе людей, которые в церкви праздновали Масленицу. В результате погибли четыре женщины и один полицейский. Ответным огнем правоохранителей, которые несли патрулирование, преступник был убит. В процессе расследования позже было выяснено, что убийца был не один а с женой, которая тоже присутствовала с ним во время расстрела людей, а потом сбежала. Уйти далеко ей не удалось, ее поймали и заключили под стражу сотрудники полиции.
Задержана жена стрелка из КизляраВчера, 19:25
В дагестанском городе Кизляре неизвестный начал стрелять в толпу людей, которые возвращались с праздничного богослужения. В результате нападения погибли четыре
В Сети оказалось видео стрельбы возле храма в дагестанском Кизляре. Запись сняли очевидцы произошедшего инцидента.
В дагестанском городе Кизляр во время Масленицы появились жертвы. Неизвестный из ружья открыл огонь по невинным людям во время празднования весеннего фестиваля.