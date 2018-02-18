В детском парке Нижнего Новгорода появились бараны-людоеды

В Нижнем Новгороде на вольере с баранами, расположенном на территории детского парка, появилась надпись с довольно странным предупреждением: животные могут съесть человека.

Нижегородский детский парк славный своими безобидными баранами и овцами, которые имеют весьма интересные предпочтения в еде. Предупреждение на вольере гласит, что если кто-нибудь из неосторожных посетителей случайно упадет к питомцам, то его могут съесть животные, в общем-то, считающееся травоядными.

Татьяна Преображенская

Судя по предупреждению, сотрудники вольера больше переживают за здоровье овечек и баранов, (ведь они же могут заболеть!) нежели за жизнь их посетителей. Кто и зачем придумал подобную шутку не ясно, вероятнее всего это просто запугивание для маленьких посетителей.