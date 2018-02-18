Саймон Марданшин из «Дом-2» избил девушку и подрался с парнями

Саймон Марданшин на «Острове любви» снова начал дебоширить. Такое непристойное поведение ему грозит исключением с проекта «Дом-2».

Пелагея Лебединская

Участник проекта «Дом-2» Саймон Марданшин снова выйдя из себя затеял драку. Он швырнул на землю свою экс-девушку Марго Обсянинову и сильно подрался с парнями с «Острова любви». Такое непристойное поведение и вспыльчивость у него началось после расставания с Марго, которая оказалась экскортницей, а с другой участницей Еленой Хроминой построить отношения ему так и не удалось. Многие считают, что Саймон сейчас просто впал в глубокую депрессию и из-за этого стал очень нервным и раздражительным.Поклонники проекта «Дом-2» очень переживают за своего кумира Саймона Марданшина и пытаются всеми возможными способами поддержать его в социальной сети Instagram.