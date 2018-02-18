Потерпевший крушение в Иране самолет уже совершал экстренное приземление месяц назад

Сегодня в Иране потерпел крушение авиалайнер компании Aseman Airlines. Самолет совершал перелет из Тегерана в Ясудж и у него возникли технические неполадки. Местная пресса информирует, что месяц назад борт также вынужденно приземлялся из-за неисправностей.

Дарья Светозарова

25 января авиаборт вылетел аэропорта Мехрабад. Лайнер был вынужден прервать полет и вернуться в воздушную гавань. Пилот заметил неисправность мотора. Однако неисправность скоро устранили и он стал летать в штатном режиме. Сообщается, что разбившемуся самолету было около двадцати лет.Авиаперевозчик, однако, отрицает, что причиной крушения стало столкновение воздушного судна с горным массивом из-за плохой погоды. Лайнер пропал с радаров примерно в 08:52 по местному времени. В ходе поисковых операций обнаружили фрагменты судна в районе Детского хребта. Сейчас разыскивают останки погибших.