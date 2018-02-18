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| | Ситуацию в кабине разбившегося АН-148 воспроизвели на авиатренажере

Ситуацию в кабине разбившегося АН-148 воспроизвели на авиатренажере

Вчера, 17:47
Самолёт АН-148 "Саратовских авиалиний” разбился в Раменском районе в Подмосковье спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами данной катастрофы были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. События, происходившие в кабине пилотов во время крушения, попытались воспроизвести на специальном тренажере 2 человека – репортёр "Центрального телевидения” и один опытный пилот.

 

Ситуацию в кабине разбившегося АН-148 воспроизвели на авиатренажере

 

 

Также источники сообщают о том, что командир экипажа разбившегося самолёта вовсе не имел права выходить в рейс. По недавно прояснившемся данным, пилот не прошёл требуемую врачебную комиссию в установленный ему срок. Ещё одной причиной недееспособности командира было то, что его опыт в роли командира воздушного судна был очень мал – всего 58 суммарных часов.

"Тогда командир самолёта производит не очень понятные для меня действия. Комиссия выяснила, что экипаж самолёта начал снижаться на 100 метров вниз, после набирать ту же высоту. И после самолёт начинает резко давать вниз”, - прокомментировал заслуженный пилот России Юрий Сытник. Также он считает, что такое поведение экипажа самолёта было непрофессиональной паникой.
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