Ситуацию в кабине разбившегося АН-148 воспроизвели на авиатренажере

Самолёт АН-148 "Саратовских авиалиний” разбился в Раменском районе в Подмосковье спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами данной катастрофы были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. События, происходившие в кабине пилотов во время крушения, попытались воспроизвести на специальном тренажере 2 человека – репортёр "Центрального телевидения” и один опытный пилот.

Также источники сообщают о том, что командир экипажа разбившегося самолёта вовсе не имел права выходить в рейс. По недавно прояснившемся данным, пилот не прошёл требуемую врачебную комиссию в установленный ему срок. Ещё одной причиной недееспособности командира было то, что его опыт в роли командира воздушного судна был очень мал – всего 58 суммарных часов."Тогда командир самолёта производит не очень понятные для меня действия. Комиссия выяснила, что экипаж самолёта начал снижаться на 100 метров вниз, после набирать ту же высоту. И после самолёт начинает резко давать вниз”, - прокомментировал заслуженный пилот России Юрий Сытник. Также он считает, что такое поведение экипажа самолёта было непрофессиональной паникой.