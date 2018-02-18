Поработал пожарным: В Санкт-Петербурге экскаваторщик потушил ковшом горящий автомобиль

В Санкт-Петербурге работник ЖКХ помог потушить горящую машину. Мужчина набрал в ковш груду снега и опрокинул его на пылающий автомобиль. Происшествие случилось в Московском районе. Трактор, который неподалеку убирал снег, успешно сработал в роли пожарного. В ходе ЧП никто не пострадал. Такую информацию предоставили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга». Инцидент зафиксирован 17 февраля.

Водитель авто марки «Волга» выехал на встречную полосу, после чего сбил столб и машина сразу же загорелась. Инцидент наблюдали на Площади Конституции. Рабочий ЖКХ мигом сработал на ЧП. Отменив свою плановую очистку территории, эскалаторщик направился к горящему автомобилю, предварительно набрав полный ковш снега. В результате, машина «Волга» была потушена. После ликвидации пожара приехали спасатели и увидели, что у авто выгорел моторный отсек.На видео из портала YouTube от одного из свидетелей ЧП четко видно, как экскаваторщик профессионально совершил маневр с высыпанием снега из ковша трактора.