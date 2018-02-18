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| | В Новосибирске экстренно сел самолет, следовавший в Екатеринбург

В Новосибирске экстренно сел самолет, следовавший в Екатеринбург

Сегодня, 16:51
Воздушное судно «Уральских авиалиний» совершило вынужденную посадку в Новосибирске. Отмечается, что самолет следовал в Екатеринбург, а приземление произошло по причине того, что один из пассажиров почувствовал себя плохо. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

В Новосибирске экстренно сел самолет, следовавший в Екатеринбург

 

Сообщается, что пассажира госпитализировали – его увезли на автомобиле «скорой» в одно из медучреждений Новосибирска. Между тем, приземление проходило без эксцессов, в штатном режиме. Сообщается, что борт отправился из Благовещенска и сел в Новосибирске. Конечным пунктом назначения стал Екатеринбург, куда лайнер отправился после посадки в столице Новосибирской области. На Урал авиасудно прибыло в 12:26 по времени региона.
Дарья Светозарова
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