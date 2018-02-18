В Новосибирске экстренно сел самолет, следовавший в Екатеринбург

Сообщается, что пассажира госпитализировали – его увезли на автомобиле «скорой» в одно из медучреждений Новосибирска. Между тем, приземление проходило без эксцессов, в штатном режиме. Сообщается, что борт отправился из Благовещенска и сел в Новосибирске. Конечным пунктом назначения стал Екатеринбург, куда лайнер отправился после посадки в столице Новосибирской области. На Урал авиасудно прибыло в 12:26 по времени региона.
В Новосибирске экстренно сел самолет, следовавший в ЕкатеринбургСегодня, 16:51
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