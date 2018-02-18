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| | МАК назвал самую вероятную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

МАК назвал самую вероятную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Сегодня, 16:26
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки «черного ящика» борта АН-148 заявили, что наиболее вероятной причиной крушения стало обледенение датчиков.

МАК назвал самую вероятную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

 

Напомним, 11 февраля борт АН-148 совершавший перелет из московского «Домодедово» в Орск потерпел крушение. 71 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

Эксперты МАК уже расшифровали «черный ящик» и обнаружили, что уже через две с половиной минуты после взлета, датчики давления самолета имели различные показатели. Один из приемников полного давления показывал постоянно нарастающую скорость, в то время как другой, его запасной аналог, показывал падение скорости.

Помимо этого, в следственном комитете ранее заявили, что взрыва на самолете зафиксировано не было. Таким образом, в МАК пришли к выводу, что вероятно, причиной крушения стали неверные показания датчиков пилотов о скорости полета.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» приостановила все рейсы, в которых задействованы самолеты класса АН-148 и извинилась перед пассажирами.
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