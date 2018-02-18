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| | Жена арестованного экс-мэра Нижнего Новгорода в спешке покинула Россию

Жена арестованного экс-мэра Нижнего Новгорода в спешке покинула Россию

Сегодня, 16:14
Богатейшая супруга российского чиновника уехала из России. Это произошло после ареста ее мужа СК и ФСБ.

Жена арестованного экс-мэра Нижнего Новгорода в спешке покинула Россию

 

Эллада Нагорная замужем за задержанным правоохранителями экс-мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным. После ареста супруга, женщина поспешно покинула Родину и отправилась в Европу. Немалую часть своего состояния она смогла нажить во время работы Сорокина на его посту мэра Нижнего Новгорода. Эллада Нагорная является владельцем крупнейших торговых комплексов города, строительных компаний и медиахолдингов. Красивая жизнь женщины изменилась, когда ФСБ и СК РФ арестовали ее супруга.

Теперь, согласно официальной версии, Нагорная проходит лечение в одной из европейских клиник. По неофициальной, как с сарказмом пишут журналисты, в настоящее время необходимо искать новую самую богатую жену чиновника, потому как прежняя сбежала, опасаясь преследования со стороны силовиков и спецслужб.
Никита Готский
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