Жена арестованного экс-мэра Нижнего Новгорода в спешке покинула Россию

Богатейшая супруга российского чиновника уехала из России. Это произошло после ареста ее мужа СК и ФСБ.

Никита Готский

Эллада Нагорная замужем за задержанным правоохранителями экс-мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным. После ареста супруга, женщина поспешно покинула Родину и отправилась в Европу. Немалую часть своего состояния она смогла нажить во время работы Сорокина на его посту мэра Нижнего Новгорода. Эллада Нагорная является владельцем крупнейших торговых комплексов города, строительных компаний и медиахолдингов. Красивая жизнь женщины изменилась, когда ФСБ и СК РФ арестовали ее супруга.Теперь, согласно официальной версии, Нагорная проходит лечение в одной из европейских клиник. По неофициальной, как с сарказмом пишут журналисты, в настоящее время необходимо искать новую самую богатую жену чиновника, потому как прежняя сбежала, опасаясь преследования со стороны силовиков и спецслужб.