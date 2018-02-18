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| | Пассажир разбившегося в Иране самолета жаловался на неисправность борта

Пассажир разбившегося в Иране самолета жаловался на неисправность борта

Сегодня, 16:09
Пассажир разбившегося иранского самолета ATR-72 жаловался на поломку лайнера. Об этом пишут СМИ.

Пассажир разбившегося в Иране самолета жаловался на неисправность борта

 

В своем оповещении мужчина не уточнял, какие именно неполадки он имел в виду. Данная сложность, как сообщается, была замечена в одном из отделений самолета.

Прежде СМИ сообщали, что в итоге падения авиалайнера ATR-72 на территории Ирана погибли 66 человек. Представители компании Aserman Airlines, которой принадлежал борт, отмечали, что воздушная машина попала в пыльную бурю и влетела в гору. В данный момент в районе произошедшей авиационной катастрофы плохая видимость. Руководители арабского государства отправили к пункту падения борта вертолеты со спасателями. Посольство России проверяет данные, находились ли в самолете российские туристы.
Никита Готский
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