Пассажир разбившегося в Иране самолета жаловался на неисправность борта

Пассажир разбившегося иранского самолета ATR-72 жаловался на поломку лайнера. Об этом пишут СМИ.

Никита Готский

В своем оповещении мужчина не уточнял, какие именно неполадки он имел в виду. Данная сложность, как сообщается, была замечена в одном из отделений самолета.Прежде СМИ сообщали, что в итоге падения авиалайнера ATR-72 на территории Ирана погибли 66 человек. Представители компании Aserman Airlines, которой принадлежал борт, отмечали, что воздушная машина попала в пыльную бурю и влетела в гору. В данный момент в районе произошедшей авиационной катастрофы плохая видимость. Руководители арабского государства отправили к пункту падения борта вертолеты со спасателями. Посольство России проверяет данные, находились ли в самолете российские туристы.