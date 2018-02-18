Aseman Airlines не может окончательно подтвердить гибель всех пассажиров рейса ATR-72

Aseman Airlines не может окончательно подтвердить гибель всех пассажиров рейса ATR-72Сегодня, 16:03
На борту самолета ATR-72 находились 66 человек – 60 пассажиров, 4 членов экипажа и два пилота.
По сообщениям службы неотложной помощи, самолет потерпел крушение в 185 км от места назначения – Ясуджа. Также отметим, что командир самолета, первый пилот Ходжаталла Фулад, ранее в 2013 году успешно совершил экстренную посадку самолета, у которого отказали двигатели.
Владимир Владимирович Путин, президент России уже выразил свои соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани и пожелал родственникам жертв катастрофы оставаться мужественными и стойкими в этот час.
Отметим, крупнейшая ранее зарегистрированная катастрофа самолета класса ATR-72 была зарегистрирована в США в 1994 году. Тогда в авиакатастрофе погибли все 68 человек, находившихся на борту.
18 февраля в 11:20 по московскому времени в Иране потерпел крушение авиалайнер компании Iran Aseman Airlines. На борту самолета могли быть российские туристы.
Авиалайнер ATR-72 потерпел крушение в иранской провинции Исфахан. На его борту находились 60 пассажиров.
Пилот American Airlines, прямо во время полета, почувствовал себя плохо. Выполняя рейс из Финикса в Бостон за штурвалом умер капитан. Об этом рассказали другие