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| | Aseman Airlines не может окончательно подтвердить гибель всех пассажиров рейса ATR-72

Aseman Airlines не может окончательно подтвердить гибель всех пассажиров рейса ATR-72

Сегодня, 16:03
Борт ATR-72 иранской авиакомпании Aseman Airlines, совершавший рейс из Мехрабада в Ясудж, потерпел крушение через 50 минут после взлета. Как сообщают представители компании, пока рано говорить о гибели всех пассажиров и членов экипажа, так как они не имеют доступа к месту крушения.

Aseman Airlines не может окончательно подтвердить гибель всех пассажиров рейса ATR-72


На борту самолета ATR-72 находились 66 человек – 60 пассажиров, 4 членов экипажа и два пилота.

По сообщениям службы неотложной помощи, самолет потерпел крушение в 185 км от места назначения – Ясуджа. Также отметим, что командир самолета, первый пилот Ходжаталла Фулад, ранее в 2013 году успешно совершил экстренную посадку самолета, у которого отказали двигатели.

Владимир Владимирович Путин, президент России уже выразил свои соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани и пожелал родственникам жертв катастрофы оставаться мужественными и стойкими в этот час.

Отметим, крупнейшая ранее зарегистрированная катастрофа самолета класса ATR-72 была зарегистрирована в США в 1994 году. Тогда в авиакатастрофе погибли все 68 человек, находившихся на борту.
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