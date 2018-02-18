«Саратовские авиалинии» опровергают данные о незаконном свидетельстве пилота Ан-148

«Саратовские авиалинии» выступают в защиту погибшего летчика с Ан-148. Они опровергли данные о просроченном врачебном свидетельстве пилота.

Никита Готский

По словам сотрудников авиакомпании, мужчина отправился в рейс, обладая заключением медицинской летной экспертизы. Комиссию он прошел в Волгограде, документ ему выдали в «Аэронавигации Юга».До этого в СМИ появилась информация, что летчик имел на руках просроченное врачебное свидетельство, выданное еще в минувшем году. Данная справка действует только год, по этой причине пилот не должен был быть допущен к выполнению своих рабочих обязанностей.Напомним, неделю назад в Московской области разбился самолет Ан-148, на борту которого было более 70 человек. Он пропал с радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Сейчас поисковая операция почти закончена, эксперты проводят расшифровку «черных ящиков», а СК трудится над несколькими версиями крушения Ан-148.