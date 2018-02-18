На борту разбившегося в Иране самолета могли быть россияне

18 февраля в 11:20 по московскому времени в Иране потерпел крушение авиалайнер компании Iran Aseman Airlines. На борту самолета могли быть российские туристы. Об этом сообщило информационное агентство Vista News.

Сергей Денисов

На борту воздушного судна находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. На месте трагедии работают спасательные службы. Из разных источников появляется информация о том, что нескольким пассажирам удалось выжить, а также о том, что на борту находились граждане России. В более позднем сообщении от агентства Vista News уточняется, что самолет следовал рейсом из Тегерана в Ясудж и упал в районе города Семиром провинции Исфахан. Все, находящиеся на борту люди, погибли. Среди жертв российских туристов не было.От информации спасателей проясняется картина аварии. Самолет пропал с радаров спустя пятьдесят минут после взлета, причиной гибели авиалайнера мог быть отказ навигационного оборудования, которое находится в эксплуатации более двадцати лет. По уточненным данным, российских граждан на борту все-таки не было.В Ассоциации туроператоров России убеждены в том, что существует ничтожная вероятность нахождения в самолете граждан Российской Федерации. Туроператоры хорошо знают свой рынок. На внутренних авиалиниях Ирана ничтожная вероятность появления туристов из России. Обычно россияне в небольших количествах заказывают авиабилеты в Тегеран или на курорты острова Кишю.