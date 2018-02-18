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| | На борту разбившегося в Иране самолета могли быть россияне

На борту разбившегося в Иране самолета могли быть россияне

Сегодня, 15:17
18 февраля в 11:20 по московскому времени в Иране потерпел крушение авиалайнер компании Iran Aseman Airlines. На борту самолета могли быть российские туристы. Об этом сообщило информационное агентство Vista News.

На борту разбившегося в Иране самолета могли быть россияне

 

На борту воздушного судна находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. На месте трагедии работают спасательные службы. Из разных источников появляется информация о том, что нескольким пассажирам удалось выжить, а также о том, что на борту находились граждане России. В более позднем сообщении от агентства Vista News уточняется, что самолет следовал рейсом из Тегерана в Ясудж и упал в районе города Семиром провинции Исфахан. Все, находящиеся на борту люди, погибли. Среди жертв российских туристов не было.

От информации спасателей проясняется картина аварии. Самолет пропал с радаров спустя пятьдесят минут после взлета, причиной гибели авиалайнера мог быть отказ навигационного оборудования, которое находится в эксплуатации более двадцати лет. По уточненным данным, российских граждан на борту все-таки не было.

В Ассоциации туроператоров России убеждены в том, что существует ничтожная вероятность нахождения в самолете граждан Российской Федерации. Туроператоры хорошо знают свой рынок. На внутренних авиалиниях Ирана ничтожная вероятность появления туристов из России. Обычно россияне в небольших количествах заказывают авиабилеты в Тегеран или на курорты острова Кишю.
Сергей Денисов
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