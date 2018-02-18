На борту разбившегося в Иране самолета могли быть россияне

На борту воздушного судна находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. На месте трагедии работают спасательные службы. Из разных источников появляется информация о том, что нескольким пассажирам удалось выжить, а также о том, что на борту находились граждане России. В более позднем сообщении от агентства Vista News уточняется, что самолет следовал рейсом из Тегерана в Ясудж и упал в районе города Семиром провинции Исфахан. Все, находящиеся на борту люди, погибли. Среди жертв российских туристов не было.
От информации спасателей проясняется картина аварии. Самолет пропал с радаров спустя пятьдесят минут после взлета, причиной гибели авиалайнера мог быть отказ навигационного оборудования, которое находится в эксплуатации более двадцати лет. По уточненным данным, российских граждан на борту все-таки не было.
В Ассоциации туроператоров России убеждены в том, что существует ничтожная вероятность нахождения в самолете граждан Российской Федерации. Туроператоры хорошо знают свой рынок. На внутренних авиалиниях Ирана ничтожная вероятность появления туристов из России. Обычно россияне в небольших количествах заказывают авиабилеты в Тегеран или на курорты острова Кишю.