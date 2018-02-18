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| | Байкера из «Ночных волков» пограничники не впустили в Украину

Байкера из «Ночных волков» пограничники не впустили в Украину

Сегодня, 15:12
Русского байкера с кличкой Водяной, который является членом мотоклуба «Ночные волки», пограничные службы аэропорта не пропустили на территорию Украины.

Байкера из «Ночных волков» пограничники не впустили в Украину

 

Байкер Водяной прибыл в Украину на пассажирском самолете в аэропорт Борисполь в городе Киев. Его при осмотре задержали и вернули обратно. Сотрудники украинской пограничной службы не пропустили байкера на территорию своего государства и наложили депортацию сроком на три года. Пограничная служба прокомментировала этот факт тем, что они не пропускают в Украину тех людей, которые могут дестабилизировать обстановку в их стране, а байкер, по их мнению, к таким людям и относится.

Отметим, что государственной пограничной службой было запрещено въезжать в Украину 104 иностранным артистам, которые в 2017 году посещали Крым или неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
Пелагея Лебединская
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