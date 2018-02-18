В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ

В российской столице неизвестные угрожают администрации нескольких крупных торговых центров, вымогая деньги за «спокойствие».

Как стало известно из социальных сетей, в торговые центры «Экстрим», «Галерея Аэропорт», «Оранжевый мир» и несколько других на электронную почту пришли анонимки. В них вымогатели требовали 2000 долларов. Все письма приходили с почты, где фигурирует имя Павла Грудинина (почта подписана как PavelGrudinin).За указанную сумму шантажисты обещают не звонить в полицию с сообщением о минировании зданий. Как известно, после таких сообщений правоохранители обязаны эвакуировать посетителей. Администрации торговых центров уже оставили заявления в участках.