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| | В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ

В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ

Сегодня, 14:34
В российской столице неизвестные угрожают администрации нескольких крупных торговых центров, вымогая деньги за «спокойствие».

В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ

 

Как стало известно из социальных сетей, в торговые центры «Экстрим», «Галерея Аэропорт», «Оранжевый мир» и несколько других на электронную почту пришли анонимки. В них вымогатели требовали 2000 долларов. Все письма приходили с почты, где фигурирует имя Павла Грудинина (почта подписана как PavelGrudinin).

За указанную сумму шантажисты обещают не звонить в полицию с сообщением о минировании зданий. Как известно, после таких сообщений правоохранители обязаны эвакуировать посетителей. Администрации торговых центров уже оставили заявления в участках.
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