В Ростове-на-Дону горит Ботанический сад

В Ростове произошло массовое возгорание на территории Ботанического сада. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.br />

Сергей Денисов

Огонь распространился на большой площади и поглотил коллекции редких растений, над которыми работали ученые-селекционеры. Ботанический сад находится на балансе Южного федерального университета. Здесь в лабораториях была организована деятельность сотрудников по реализации государственных программ районирования различных культур и видов растений. На тушение огня брошены все резервы МЧС, причины пожара уточняются.Здесь необходимо напомнить, что Ростовский Ботанический сад занимает второе место в Российской Федерации по площади и презентативности коллекции. Здесь находятся более шести с половиной тысяч деревьев, кустарниковых растений и более четырех тысяч видов трав. В этом плане его опережает только Никитский сад в Крыму.