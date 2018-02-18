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| | Для жительницы Москвы селфи в ванной оказалось смертельным

Для жительницы Москвы селфи в ванной оказалось смертельным

Сегодня, 14:13
42-летняя жительница Москвы погибла из-за того, что хотела сделать селфи в ванной. Причиной гибели женщины стал удар током – смартфон находился на зарядке.

Для жительницы Москвы селфи в ванной оказалось смертельным

 

По версии СМИ, 7 февраля москвичка решила сделать эффектное селфи в ванной комнате, однако девайс выскользнул из ее мыльных рук и упал в воду. Погибшую через час обнаружил ее сын. Его встревожило, что женщина так долго не выходит. Он постучал в дверь, но ему никто не открыл. Тогда юноша взломал дверь и увидел мать без признаков жизни с телефоном на груди. Парень сразу вызвал медиков, но они лишь констатировали смерть москвички от удара током.

Это не единственный подобный случай. Ранее в погоне за эффектным кадром в ванной умер тинэйджер в Подмосковье. В начале этого месяца по таким же причинам умерла двенадцатилетняя школьница из деревни в Московской области.
Дарья Светозарова
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