В Петербурге мужчина избил свою сожительницу и напоил ее уксусом

В Петербурге была госпитализирована на карете скорой помощи девушка, гражданка Таджикистана, в тяжелом состоянии. Тяжелые травмы, ставшие причиной госпитализации, нанес девувшке ее сожитель.

Пелагея Лебединская

17 февраля в городе Петербург по улице Карпинского из дома 38, корпус 3 , была около семи часов утра госпитализирована молодая девушка 24 лет, гражданка Таджикистана, в тяжелом состоянии. В больницу она поступила с диагнозом химический ожог слизистой рта и пищевода уксусной кислотой, также с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадиной лба, закрытой травмой живота, гематомой левого плеча. Девушка была помещена в реанимационное отделение. По ходу расследования данного преступления было выяснено, что такие тяжелые травмы девушке нанес ее сожитель 29-летний безработный гражданин Таджикистана, который находился в России нелегально без регистрации. С его слов, после очередного скандала между ними, мужчина не смог сдержать свои агрессивные эмоции и жестоко избил свою возлюбленную, после чего насильно напоил ее уксусом.В данный момент мужчина находится в следственном изоляторе, ожидая соответствующего наказания за данное преступление. Состояние девушки остается тяжелым.