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| | Из горящей квартиры в Челябинске школьник вытащил двоих детей

Из горящей квартиры в Челябинске школьник вытащил двоих детей

Сегодня, 13:57
Вчера в Челябинске школьник спас детей в загоревшейся квартире. Инцидент произошел в многоэтажке Ленинского района.

Из горящей квартиры в Челябинске школьник вытащил двоих детей

 

Как пишут местные СМИ, в многоэтажном доме загорелась квартира. Находившиеся в ней дети играли на кухне спичками, пока бабушка отлучилась по делам. Возник пожар, школьники выбежали на балкон и стали звать на помощь.
 
В соседней квартире находился ученик десятого класса, который, услышав крики, выскочил на балкон и почувствовал запах гари. Он быстро разбил стеклянный балкон и попросил ребят перелезть к нему. Успокоив испуганных детей, он перетащил их к себе, подстраховывая за руки. Ситуацию увидели на улице другие жильцы, они вызвали МЧС. Местные пожарные обещают позаботиться, дабы смелого парня представили к награде.

Ранее при пожаре в Златоусте местный житель спас из горящей квартиры пожилых соседей и вытащил часть их имущества. Воспламенилась баня, огонь позже перекинулся на частный дом, где жили люди. Мужчина сначала вытащил деда, потом его жену. После этого он пробрался внутрь жилья и перекрыл газ.
Никита Готский
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