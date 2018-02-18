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| | В аэропорту Южно-Сахалинска самолет задел крылом фонарный столб

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет задел крылом фонарный столб

Сегодня, 12:54
На аэродроме Южно-Сахалинска при рулежке в маневровом секторе самолет авиакомпании «Аврора» задел столб освещения на перроне. Об этом доложила пресс-служба диспетчерской.

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет задел крылом фонарный столб

 

Происшествие зафиксировано диспетчерами в 11:30. Борт ДНС-8-200, перемещаясь по взлетной полосе сектора маневра на мощности своих двигателей, задел краем левой плоскости столб аэродромного освещения. Вылет пострадавшего авиалайнера был запланирован в японский аэропорт Саппоро. Ожидающим пассажирам предоставили исправное воздушное судно. Расследованием инцидента и выявлением стоимости нанесенного ущерба сейчас заняты специалисты из Росавиации.

Авиакомпания «Аврора» - молодое предприятие, которое существует менее пяти лет и имеет самолеты в трех аэропортах приписки. Компания осуществляет как местные, так и международные авиарейсы.
Сергей Денисов
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