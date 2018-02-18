В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | Федеральный канал привлек к разгадке смерти подростка экстрасенса и привез его на Урал

Федеральный канал привлек к разгадке смерти подростка экстрасенса и привез его на Урал

Вчера, 21:40
Популярный российский канал «ТВ-3», в сетке эфира которого очень много передач и фильмов о сверхъестественном, решил привлечь экстрасенсов к поискам погибшего на Урале таинственной смертью подростка. Съемочная группа привезла на место предполагаемой гибели яснознающую Дарию Воскобоеву.

Федеральный канал привлек к разгадке смерти подростка экстрасенса и привез его на Урал

 

Об исчезновении 17-летнего юноши стало известно еще 3 сентября прошлого года, а через неделю местные жители нашли тело подростка. Экстрасенс отправилась туда, где юношу в последний раз видели живым – в кафе «У Пушки». Отмечается, что 26 января это заведение сгорело. На этом месте Воскобоева провела некий таинственный ритуал. Дария рассказывает, что не любит расследовать гибель детей – это угнетает ее и дается очень тяжело. Яснознающая провела среди близких мертвого парня целый день и увидела, какой смертью он умер. О том, что конкретно выяснила экстрасенс станет известно в очередном выпуске программы «Дневник экстрасенса».

Ранее сообщалось, что 3 сентября юноша отдыхал в кафе «У Пушки». Однако потом он поссорился с кем-то из посетителей. Заведение он покинул в сопровождении двух мужчин. 10 сентября было обнаружено его тело.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Из-за кота-экстрасенса Кашпировский подал в суд на Первый канал
Из-за кота-экстрасенса Кашпировский подал в суд на Первый канал

Популярный отечественный психотерапевт и прославленный экстрасенс Анатолий Кашпировский был весьма раздосадован тем, что в эфире Первого канала была показана

Финалистка «Битвы экстрасенсов» предсказала конец существования Украины
Финалистка «Битвы экстрасенсов» предсказала конец существования Украины

Финалистка самого мистического шоу в России «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева сделала очередной прогноз на будущее, который оказался неутешительным для

В Рязанской области нашли живым пропавшего в декабре 17-летнего подростка
В Рязанской области нашли живым пропавшего в декабре 17-летнего подростка

В Шацке Рязанской области был найден живым пропавший 22 декабря 17-летний подросток. Такое сообщение появилось на странице волонтеров «Liza Alert Рязань» в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости