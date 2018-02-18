Федеральный канал привлек к разгадке смерти подростка экстрасенса и привез его на Урал

Популярный российский канал «ТВ-3», в сетке эфира которого очень много передач и фильмов о сверхъестественном, решил привлечь экстрасенсов к поискам погибшего на Урале таинственной смертью подростка. Съемочная группа привезла на место предполагаемой гибели яснознающую Дарию Воскобоеву.

Дарья Светозарова

Об исчезновении 17-летнего юноши стало известно еще 3 сентября прошлого года, а через неделю местные жители нашли тело подростка. Экстрасенс отправилась туда, где юношу в последний раз видели живым – в кафе «У Пушки». Отмечается, что 26 января это заведение сгорело. На этом месте Воскобоева провела некий таинственный ритуал. Дария рассказывает, что не любит расследовать гибель детей – это угнетает ее и дается очень тяжело. Яснознающая провела среди близких мертвого парня целый день и увидела, какой смертью он умер. О том, что конкретно выяснила экстрасенс станет известно в очередном выпуске программы «Дневник экстрасенса».Ранее сообщалось, что 3 сентября юноша отдыхал в кафе «У Пушки». Однако потом он поссорился с кем-то из посетителей. Заведение он покинул в сопровождении двух мужчин. 10 сентября было обнаружено его тело.