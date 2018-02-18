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| | Хакер рассылает пользователям Amazon секс-игрушки

Хакер рассылает пользователям Amazon секс-игрушки

Сегодня, 12:40
Хакер, взломавший систему Amazon, рассылает пользователям секс-игрушки. Получатели необычных посылок отмечают, что не оформляли данный заказ.

Хакер рассылает пользователям Amazon секс-игрушки

 

Управление интернет-портала Amazon стало получать постоянные жалобы от пользователей. Многие американцы получают товары, которые они не заказывали от лица компании.

Женщина из города Питтсбург заказала на сайте тушь для ресниц и была неприятно удивлена, когда через несколько дней ей доставили вибратор. Девушка отправила его обратно адресату, посчитав обычной ошибкой, но нежеланный товар снова вернулся к ней в руки, как бумеранг.

Это не первый случай подобного происшествия. Многие пользователи сети Amazon жалуются, что получают секс-игрушки, которые не заказывали.

Предполагается, что рассылку совершает неизвестный хакер, взломавший клиентскую базу компании. В самой же компании Amazon заявили, что не могут защитить своих пользователей от этого хулигана. Но пообещали провести внутреннее расследование данного происшествия. Пока пользователи портала продолжают периодически получать посылки сексуального характера.
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