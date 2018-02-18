Магомед Толбоев рассказал о главных виновниках катастрофы с АН-148

Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель и космонавт-испытатель Магомед Толбоев указал на главных виновников гибели пассажирского авиалайнера Ан-148 в Подмосковье. По его словам, в крушении воздушного судна и гибели более 70 человек виноваты большие деньги и чиновники Росавиации.

Дарья Светозарова

Летчик напоминает, что самолет Ан-148 создавался с таким расчетом, чтобы совершать полеты в арктических условиях. По мнению Толбоева, самолеты этой модели – отличные машины. А вот к сотрудникам Росавиации у Героя Российской Федерации есть претензии. Он считает, что чиновники этого ведомства разрушили школы подготовки пилотов, а судами управляют операторы, которые нажимают кнопки, не понимая, зачем это нужно. Это и становится причиной трагедий: Сочи, Ярославль, Казань.Толбоев подчеркивает, что русские летчики стали заложниками чиновников. Он добавил, полетное свидетельство пилота может приобрести практически каждый, у кого есть сотня тысяч долларов. Летчик-испытатель констатирует, что экспериментальные российские авиаплощадки открыты для иностранных специалистов, в том числе и из стран NATO. Поэтому не стоит удивляться, что в мире быстро появляются аналоги и даже копии перспективных российских самолетов, находящихся на стадии разработки.Ранее сообщалось, что командир экипажа лайнера Ан-148 не должен был быть допущен к полету. У него было просрочено медицинское свидетельство. Медосмотр на профпригодность был действителен у Валерия Губанова только до 9 февраля 2018 года. Напомним, что трагедия произошла два дня спустя – 11 февраля.