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| | Магомед Толбоев рассказал о главных виновниках катастрофы с АН-148

Магомед Толбоев рассказал о главных виновниках катастрофы с АН-148

Сегодня, 12:23
Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель и космонавт-испытатель Магомед Толбоев указал на главных виновников гибели пассажирского авиалайнера Ан-148 в Подмосковье. По его словам, в крушении воздушного судна и гибели более 70 человек виноваты большие деньги и чиновники Росавиации.

Магомед Толбоев рассказал о главных виновниках катастрофы с АН-148

 

Летчик напоминает, что самолет Ан-148 создавался с таким расчетом, чтобы совершать полеты в арктических условиях. По мнению Толбоева, самолеты этой модели – отличные машины. А вот к сотрудникам Росавиации у Героя Российской Федерации есть претензии. Он считает, что чиновники этого ведомства разрушили школы подготовки пилотов, а судами управляют операторы, которые нажимают кнопки, не понимая, зачем это нужно. Это и становится причиной трагедий: Сочи, Ярославль, Казань.

Толбоев подчеркивает, что русские летчики стали заложниками чиновников. Он добавил, полетное свидетельство пилота может приобрести практически каждый, у кого есть сотня тысяч долларов. Летчик-испытатель констатирует, что экспериментальные российские авиаплощадки открыты для иностранных специалистов, в том числе и из стран NATO. Поэтому не стоит удивляться, что в мире быстро появляются аналоги и даже копии перспективных российских самолетов, находящихся на стадии разработки.

Ранее сообщалось, что командир экипажа лайнера Ан-148 не должен был быть допущен к полету. У него было просрочено медицинское свидетельство. Медосмотр на профпригодность был действителен у Валерия Губанова только до 9 февраля 2018 года. Напомним, что трагедия произошла два дня спустя – 11 февраля.
Дарья Светозарова
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