В Вене экстренно посадили самолет из-за портившего воздух пассажира

Борт авиакомпании Transavia Airlines пришлось экстренно сажать в Вене из-за «испортившего» воздух мужчины. Из-за нерадивого пассажира на борту лайнера вспыхнул конфликт.

В самолете, совершавшем рейс Амстердам – Дубаи произошла потасовка. По сообщениям свидетелей, один из пассажиров издавал неприличные звуки и портил воздух. На просьбы соседей прекратить и сдерживать себя мужчина не отреагировал и продолжал.Пассажирам пришлось обратиться к экипажу с просьбой повлиять на нерадивого мужчину, но бортпроводники ничего не предприняли. Таким образом, один из пассажиров взял все в свои руки и между пассажирами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.Пилоты приняли решение об экстренной посадке самолета и вызвали полицию, которая задержала двоих участников драки и двух женщин, сидевших с ними в одном ряду. Как заявила позже одна из женищин, они не имели никакого отношения ни к происходящему, ни к этим мужчинам. Теперь они намерены судиться с авиакомпанией.Тем не менее, компания Transavia Airlines внесла четверых пассажиров в черный список, несмотря на то, что полиция всех отпустила.