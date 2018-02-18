В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | В Вене экстренно посадили самолет из-за портившего воздух пассажира

В Вене экстренно посадили самолет из-за портившего воздух пассажира

Сегодня, 12:05
Борт авиакомпании Transavia Airlines пришлось экстренно сажать в Вене из-за «испортившего» воздух мужчины. Из-за нерадивого пассажира на борту лайнера вспыхнул конфликт.

В Вене экстренно посадили самолет из-за портившего воздух пассажира

 

В самолете, совершавшем рейс Амстердам – Дубаи произошла потасовка. По сообщениям свидетелей, один из пассажиров издавал неприличные звуки и портил воздух. На просьбы соседей прекратить и сдерживать себя мужчина не отреагировал и продолжал.

Пассажирам пришлось обратиться к экипажу с просьбой повлиять на нерадивого мужчину, но бортпроводники ничего не предприняли. Таким образом, один из пассажиров взял все в свои руки и между пассажирами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Пилоты приняли решение об экстренной посадке самолета и вызвали полицию, которая задержала двоих участников драки и двух женщин, сидевших с ними в одном ряду. Как заявила позже одна из женищин, они не имели никакого отношения ни к происходящему, ни к этим мужчинам. Теперь они намерены судиться с авиакомпанией.

Тем не менее, компания Transavia Airlines внесла четверых пассажиров в черный список, несмотря на то, что полиция всех отпустила.
Новости по теме
В Самаре экстренно посадили самолет из-за пьяного пассажира
В Самаре экстренно посадили самолет из-за пьяного пассажира

В Самаре экстренно посадили самолет из-за пьяного пассажира. Рейс следовал в направлении Алма-Аты.

В США не пустили на борт самолета двух говоривших на арабском пассажиров
В США не пустили на борт самолета двух говоривших на арабском пассажиров

В США на борт лайнера Southwest Airlines не были допущены два пассажира, которые разговаривали между собой на арабском языке. Самолет из Чикаго должен был

В Домодедово экстренно сел самолет Emirates из-за плохого самочувствия пассажира
В Домодедово экстренно сел самолет Emirates из-за плохого самочувствия пассажира

Сегодня утром в московском аэропорту Домодедово вынужден был экстренно просить посадку самолет компании-перевозчика Emirates, совершающий рейс из Дубаи в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости