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| | Самолет с 60 пассажирами рухнул в Иране

Самолет с 60 пассажирами рухнул в Иране

Сегодня, 11:47
Авиалайнер ATR-72 потерпел крушение в иранской провинции Исфахан. На его борту находились 60 пассажиров.

Самолет с 60 пассажирами рухнул в Иране

 

Самолет местной авиационной компании Aseman Airlines отправился из Тегерана и пропал с радаров спустя 50 минут после вылета. Согласно данным местных сотрудников медицинской помощи, рейс разбился в 185 километрах от Ясуджа. Послы РФ в Иране проверяют, были ли граждане РФ на борту самолета. Такая вероятность невелика, так как вышеупомянутый маршрут непопулярен на отечественном рынке.

В компании подтверждают крушение лайнера в Исфахане. Борт рухнул в горных хребтах Дена. На место аварии отправились вертолеты со спасателями. Согласно информации прессы и телевидения, самолет перевозил 60 пассажиров, 4 бортпроводников и двух летчиков, все люди погибли.
Никита Готский
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