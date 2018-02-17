В Новороссийске ищут пропавшего 12-летнего школьника

На территории Новороссийска разыскивается пропавший 12-летний мальчик. Больше суток он не выходит на связь.

Никита Готский

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск школьника 2006 года рождения в Новороссийске. В последний раз его видели в школе вчера около половины первого дня. После уроков он не возвратился обратно домой. Свидетели сообщили, что позже видели его возле одного из местных торговых комплексов на Анапском шоссе, возле рощи, которая находится возле маркета, полицейские нашли рюкзак ребенка. Прежде он уже покидал стены родного дома. В настоящее время ведутся его поиски.На вид ему 12-13 лет, светлые волосы, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Одет мальчик в синюю куртку, черные штаны и сапоги, а также шапку сине-белого цвета.