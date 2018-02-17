В Тибете горит объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В Лхасе, столице Тибета, загорелся монастырь Джоканг. Отмечается, что храм является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь вспыхнул еще днем 17 февраля, и пожарные до сих пор ведут борьбу с пламенем.

Причина возгорания и на данный момент остается невыясненной, сложность пожара также находится на стадии оценки и предварительно она станет сравнительно высокой. В соцсеть попали фото пылающего монастыря и есть мнение, что огонь существенно повредит крышу строения. Сейчас нет сведений о пострадавших. Известно, что на место возгорания отправился секретарь партийного комитета Тибетского автономного района – У Инцзе.

Дарья Светозарова

Подвергающийся на данный момент опасности монастырь Джоканг был основан в 639 году. Его называют самым священным местом в Тибете. У его стен постоянно находятся множество паломников и путешественников из разных стран мира. Этот духовный центр Лхасы расположен всего в километре от бывшего дворца Далай-ламы.В Джоканге имеется ряд особенно ценных артефактов буддизма, в том числе и статуя Будды Шакьямуни. В список всемирного наследия ЮНЕСКО монастырь был занесен в 2000-м.